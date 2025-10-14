Weinviertel bekommt neues Spital – Studie soll besten Standort klären

Jetzt ist es beschlossene Sache: Die NÖ Landesregierung hat einstimmig beschlossen, eine Studie zur Standortplanung eines neuen Schwerpunktklinikums "Weinviertel Süd-West" in Auftrag zu geben.

Ziel ist es, auf Basis objektiver und fachlich fundierter Kriterien den bestmöglichen Standort für den Neubau eines modernen Schwerpunktkrankenhauses zu ermitteln. Damit soll ein weiterer zentraler Schritt zur Umsetzung des "NÖ Gesundheitsplans 2040+“ gemacht werden, wie es in einer Aussendung heißt.

Fachwissen und moderne Technik werden gebündelt

Wie der Sitzungsakt am heutigen Dienstag, wurde auch der NÖ Gesundheitsplan 2040+ einstimmig von der Landesregierung beschlossen. Die geplante Bündelung von Fachwissen, Abteilungen und modernster Technik soll eine qualitativ noch hochwertigere, effizientere und patientenorientierte Gesundheitsversorgung für das gesamte Weinviertel ermöglichen.