Klarheit für Mistelbacher Spital: "Wir bleiben medizinischer Schwerpunkt"

Welche Auswirkungen hat der Gesundheitsplan 2040+ auf das Landesklinikum Mistelbach? Das war das Thema eine "Gipfeltreffens" in St. Pölten, zu dem die zuständigen Mitglieder der Landesregierung eingeladen hatten. Teilnehmer waren Fachleute, die den Gesundheitsplan mitentwickelt haben, politische Vertreter des Landes sowie der Stadt Mistelbach und Vertreter der Bürgerplattform. Die Initiative für diesen Termin kam von Mistelbachs Bürgermeister Erich Stubenvoll und ÖVP-Klubobmann Kurt Hackl.

„Das Landesklinikum Mistelbach ist heute und auch in Zukunft, über das Jahr 2040 hinaus abgesichert und ist ein wertvoller Schwerpunkt in der Weinviertler Gesundheitsversorgung. Aus heutiger Sicht ändert sich an den Abteilungen nichts, bis das neue zweite Schwerpunktkrankenhaus für die Region, das Klinikum Weinviertel Süd-West, errichtet ist“, hält Hackl fest. Die Sorgen der Region seien noch einmal mit Fachleuten aus Medizin, Pflege und Verwaltung besprochen und Unklarheiten ausgeräumt worden. Wertschöpfung in Mistelbacher Region langfristig gesichert "Wir werden in Zukunft jeden und jede Mitarbeiterin und Mitarbeiter brauchen, das ist unbestritten – so selbstverständlich auch in Mistelbach", betont der Klubobmann, dass damit auch die Wertschöpfung für die Region langfristig gesichert sei. Es werde zu keiner Verschlechterung für Mistelbach kommen, ist er sicher.

Die genaue Verteilung der Stationen werde erst diskutiert werden, wenn die Planungen des neuen Klinikums Weinviertel Süd-West in die Zielgerade kommen, unter Berücksichtigung des medizinischen Fortschritts bis dahin. Was jetzt schon klar ist: "Es steht jetzt und auch in 15 Jahren die bestmögliche Versorgung der Patientinnen und Patienten im Mittelpunkt.“ Mistelbachs Bürgermeister ist froh über diesen Termin, der Klarheit brachte: "Wir sind und bleiben medizinischer Schwerpunkt im Weinviertel." Erst werden neue Strukturen aufgebaut, dann alte verändert "Die Entscheidungen, die getroffen wurden und noch zu treffen sind, werden immer im Sinne der Patientinnen und Patienten gefasst", versichert Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP). Strukturen werden erst dann verändert, wenn neue aufgebaut wurden. Er, wie auch die Landesräte Martin Antauer (FPÖ) und Eva Prischl (SPÖ) sind überzeugt vom Gesundheitsplan, denn: Der demographische Wandel, ein europaweiter Fachkräftemangel im medizinischen Bereich und der medizinische Fortschritt in der Gesundheitsversorgung verlangen nach neuen Wegen.