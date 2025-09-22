Spiel, Spaß, Bildung: Stadtgemeinde Hollabrunn eröffnet neuen Kindergarten

Wenn die Landesrätin, der Bürgermeister und die Abgeordneten springen wie ein Hampelmann, die Knie schütteln, mit dem Popo wackeln und ins Bällebad springen, dann sind sie vermutlich Gäste einer Kindergarteneröffnung. So geschehen ist es am Montag in Enzersdorf im Thale. Die Katastralgemeinde der Stadtgemeinde Hollabrunn hat seit dem Vorjahr einen nagelneuen Kindergarten - und jetzt, wo der großzügige Garten auch grün ist, wurde zur Eröffnungsfeier eingeladen.

Stadtchef Alfred Babinsky (ÖVP), der am Tag vor dem Eröffnungsfest seinen 65. Geburtstag feierte, sprach darüber, wie wichtig ihm die Bildungseinrichtungen in der Bezirkshauptstadt sind, denn damit werde die Entwicklung der Kinder sowie eine gute Zukunft für sie gesichert. Kinder freundeten sich mit Bauarbeitern an Der Leiterin des Kindergartens, Martha Lehner, war anzusehen, wie froh sie über das neue Haus ist. Die Bauphase war besonders für die Kinder aufregend: "Sie standen immer am Zaun und am Fenster und haben alles beobachtet. Außerdem haben sie sich von den Bauarbeitern vieles erklären lassen. Der Neubau prägte den Kindergarten-Alltag", erinnert sie sich zurück. Denn der neue zweigruppige Kindergarten, den 30 Kinder besuchen, wurde im Garten des alten Kindergartens gebaut.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sandra Frank Sie haben das Bällebad gesehen und wurden wieder zu Kindern: Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Nationalratsabgeordneter Christian Lausch und Landtagsabgeordneter Georg Ecker.

Der Neubau ist hell und freundlich. Im April 2024 haben "die Kinder das Haus sofort mit Leben und Lachen erfüllt", nannte Lehner die Kinder das Herzstück des Kindergartens. Dort werden Werte geformt, das Selbstbewusstsein gestärkt und Talente entdeckt, beschrieb Bildungsstadträtin Elisabeth Schüttengruber-Holly die Aufgaben der Bildungseinrichtung. Alle Wünsche wurden beim Neubau erfüllt 1,4 Millionen Euro hat die Gemeinde in den Neubau samt Garten mit diversen Spielgeräten und Wasserspielplatz investiert. "Die Gemeinde hat uns alle Wünsche erfüllt", kann es die Kindergartenleiterin selbst nach einem Jahr in der neuen Unterkunft noch nicht fassen.

"Wenn unter der Aufsicht der Kinder gearbeitet wurde, dann kann's ja nur etwas Tolles werden" von Pater Augustinus Pfarrer von Enzersdorf im Thale

Der Garten hat es auch Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) angetan: "Der schlägt alle." Sie sei regelmäßig in Hollabrunner Bildungseinrichtungen zu Gast und beeindruckt, dass es immer wieder Neues gebe. "Wenn man möchte, dass man eine junge Gemeinde ist, dann wird man auf die Kinderbetreuung setzen müssen", ist sie überzeugt. Hollabrunn gehöre zu den Gemeinden, die das tun. Seit dem Start der Kinderbetreuungsoffensive 2023 wurden bereits 480 neue Gruppen in Betrieb genommen, so die Landesrätin.