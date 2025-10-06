Mehr Platz für die Kleinen: Hollabrunn investiert in Kinderbetreuung

Der Kindergarten in Breitenwaida, der größten Hollabrunner Katastralgemeinde, wurde für die anhaltend hohe Kinderschar - diese kommen aus Breitenwaida, Dietersdorf, Kleedorf und Puch - zu klein. Darum kaufte die Stadtgemeinde Hollabrunn ein Grundstück, das an den Kindergarten angrenzte und errichtete eine dritte Kindergartengruppe, die nun eröffnet wurde.

Bürgermeister Alfred Babinsky (ÖVP) sprach über die zentrale Bedeutung von Bildungseinrichtungen: "Der Kindergarten unterstützt die Entwicklung unserer Kinder und ist zugleich ein wesentlicher Baustein, um Familie und Beruf gut zu vereinbaren.“ Hollabrunn investierte gezielt in Kinderbetreuung Daher habe die Gemeinde in den vergangenen Jahren gezielt und umfassend in die Kinderbetreuung investiert: 2019 wurde in der Josef-Weisleinstraße in Hollabrunn ein Haus für zehn Kindergartengruppen eröffnet. In der Folge wurde der Kindergarten in Oberfellabrunn saniert, in Enzersdorf im Thale ein kompletter Neubau errichtet und in Breitenwaida eine zusätzliche Gruppe geschaffen.

Bei der Eröffnung des dritten Gruppenraums in Breitenwaida (v.l.): Stadtrat Werner Kral, Gemeinderat Georg Ecker, Bezirkshautpmann Karl-Josef Weiss, Abteilungsleiter Helmut Schneider, Kindergartenleiterin Lisa Plessl, Bürgermeister Alfred Babinsky, Ortsvorsteher Thomas Saliger-Seidl, Kindergarteninspektorin Doris Bayer, Stadträtin Elisabeth Schüttengruber-Holly, Vizebürgermeister Alexander Eckhardt, Landtagsabgeordneter Richard Hogl, Stadtamtsdirektor Franz Stockinger und Gemeinderätin Tamara Amon mit Kindern des Kindergartens. Blick in den Lichthof. Die große Gästeschar genoss die Kindergarteneröffnung in Breitenwaida.

Ein solcher Ausbau kostet natürlich Geld, was die Gemeinden in der aktuellen Situation vor große Herausforderungen stellt. Das weiß auch Landtagsabgeordneter Richard Hogl (ÖVP), der die Kinderbetreuungsoffensive und den damit verbundenen Anstieg der zu betreuenden Kinder ansprach. Gemeinden müssen nicht nur die Errichtung neuer Gebäude stellen, sondern auch das zusätzliche Personal. Kleinkindgruppe Breitenwaida ist voll ausgelastet Doch das Angebot für Familien mit Kindern ab zwei Jahren sei wichtig, wie Kindergartenleiterin Lisa Plessl bestätigte: "Die Kleinkindgruppe in Breitenwaida ist zu jedem Zeitpunkt voll ausgelastet." Bildungsstadträtin Elisabeth Schüttengruber-Holly (ÖVP) hob die hohe pädagogische Qualität sowie die kindgerechte Gestaltung der Räumlichkeiten hervor, in denen die Kinder ihre Welt zum ersten Mal ein Stück größer erleben können.