Seit 2010: Alfred Babinsky erneut zum Hollabrunner WK-Obmann gewählt

Alfred Babinsky ist nicht nur Bürgermeister der Stadt Hollabrunn, sondern auch Wirtschaftskammer-Obmann im Bezirk. In dieser Funktion stellte er sich den regionalen Wirtschaftsvertretern zur Wiederwahl - und wurde bestätigt.

Der Unternehmer führt dieses Amt bereits seit 2010. „Die Bezirksstelle Hollabrunn versteht sich als erste Anlaufstelle in allen wirtschaftlichen Fragen. Unsere Schwerpunkte sind Interessenvertretung, Service und Bildung“, betont Babinsky bei der konstituierenden Sitzung des Bezirksstellenausschusses. Hollabrunn als Wirtschaftsstandort stärken Als Sprachrohr von rund 2.500 Unternehmen im Bezirk will er gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten eine starke Stimme für die Betriebe sein. „Es ist das erklärte Ziel, den Bezirk Hollabrunn durch gute Rahmenbedingungen, moderne Infrastruktur und starke Netzwerke als attraktiven Standort weiter zu stärken“, so der Obmann.

Die Mitglieder des Ausßenstellenausschusses Alfred Babinsky

Bernd Butschell

Florian Hengl

Reinhard Indraczek

Roman Langer

Jürgen Margetich

Alexander Schmidt

Ernst Suttner

Kooptiert wurden Irene Alexowsky; Bettina Heinzl; Günther Kober und Petra Rammel

WKNÖ-Direktor-Stellvertreterin Alexandra Höfer skizziert das Engagement der insgesamt 23 Bezirks- und Außenstellen: „Von der Unterstützung bei der Gründung bis hin zur erfolgreichen Betriebsübergabe stehen wir unseren Mitgliedern für alle wirtschaftlichen Belange zur Verfügung – egal, ob es sich um Ein-Personen-, kleine und mittlere Unternehmen oder Leitbetriebe handelt.“ Unterstützt wird der Bezirksstellenausschuss, der sich neu formiert hat, von Bezirksstellenleiter Julius Gelles und dem Team der Hollabrunner Bezirksstelle.