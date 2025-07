Nächster Hollabrunner folgt dem Ruf ins SPÖ-Landesbüro

In den vergangenen Jahren sei der 36-Jährige viele Erfahrungen - und auch graue Haare - reicher geworden. Als er den Job des Bezirksgeschäftsführers annahm, wurde ihm gesagt, dass er danach alles machen könne: "Du bist Kindergärtner, Hausmeister, Psychologe und Eventmanager", zählte er mit Blick zu seinem Nachfolger auf. David Rein ist 23 Jahre alt, seit 2019 Funktionär der SPÖ und war bisher Landessekretär der Jungen Generation in der SPÖ Niederösterreich.

"Man konnte sich auf dich immer verlassen", sprach auch Bezirksvorsitzender Stefan Hinterberger dem scheidenden Bezirksgeschäftsführer viel Lob aus. "Da kannst leicht Vorsitzender sein, wennst so einen Geschäftsführer hast", meinte er. "Den Neuen" kennt Hinterberger ebenfalls gut, er war Reins Mentor, als dieser die SPÖ-Jugendakademie besuchte. "Ich weiß, was er drauf hat." Von Eber muss er sich nicht trennen, denn Hinterberger ist seit 1. Juni Büroleiter von Hergovichs Büro. "Jetzt ist er wieder mein Chef", schmunzelte Eber, der Referent im Landesbüro sein wird.

Wolfgang Zwander, Landesgeschäftsfüher der SPÖ, war beeindruckt von der bunten und hochkarätigen Gästeschar, die am Nachmittag eines Werktags ihren Weg nach Hollabrunn gefunden hatte. "Das ist alles andere als selbstverständlich" zeige dies den Wert, den Patrick Eber für alle, die mit ihm zusammenarbeiten hat. "Ganz Niederösterreich schaut auf euch", berichtete er, dass der Bezirk Hollabrunn als Vorbild gelte. Und das in einem Bezirk, in dem die ÖVP dominiere. "Hier wird einem nichts geschenkt, das ist harte Arbeit."

Dieser Zusammenhalt und Ebers neue Ära im Landesratsbüro - sie beginnt am 1. August - wurde gebührend im "Josef-Pfeifer-Haus" in Hollabrunn gefeiert. Der Namensgeber dieses Hauses, der verstorbene Nationalrat Josef Pfeifer, zählt übrigens zu Ebers großen Vorbildern - beide kommen aus Platt, einer Katastralgemeinde von Zellerndorf.