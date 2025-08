Auf sommerlicher Genusstour im Bezirk Hollabrunn

Das Weingut Sailer in Auggenthal im Pulkautal zählte zu jenen vier Betrieben, die sich an der Genusstour beteiligten. Da gab's natürlich Weine zu verkosten. Highlight waren allerdings die "Weinviertler Weingartenschafe", die sich über Besuch von Winzer Michael Sailer freuten. Der zeigte die geselligen Tiere gern dem Retzer Bürgermeister Stefan Lang, Leader-Obmann Peter Steinbach und Landtagsabgeordnetem Richard Hogl.

Die Aufgabe der Weinviertler-Weingartenschafe

Rund 80 Schafe gehören zum Weingut Sailer. Diese weiden fast das ganze Jahr auf den Bio-Weideflächen in oder rund um die Weingärten. Was ist ihre Aufgabe? "Sie kümmern sich um das Beikraut-Management", lacht Sailer. Der Mist wird entweder kompostiert oder als Dünger in den Weingärten ausgebracht - so lebt die Kreislaufwirtschaft.