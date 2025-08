Aus für Blau-Weiß: 2026 wird Wagenmaterial auf Nordwestbahnstrecke getauscht

Die Abordnung brachte aber auch gute Nachrichten mit in den Bezirk: Wer den "langsamen Zug", also die Schnellbahn von Wien Richtung Retz (oder auch von Richtung Retz nach Wien) nimmt, muss oft in einem der alten blau-weißen Zuggarnituren Platz nehmen, an denen schon lange der Zahn der Zeit nagt.

Blau-Weiß hat ausgedient

"Ab Mitte 2026 werden diese Fahrzeuge der Baureihe 4020 ausgemustert", berichtet Hogl. "Ja, das stimmt. Mitte nächsten Jahres werden wir die blauen Garnituren gegen moderne auf der Nordwestbahnstrecke austauschen", bestätigt ÖBB-Sprecher Klaus Baumgartner auf KURIER-Nachfrage.