Grüne machen Hollabrunn grüner und verschenken 1.000 Bäume

500 Bäume wurden im Vorjahr verschenkt, nun geht die Aktion der Hollabrunner Grünen in die nächste Runde.
11.09.25, 14:06
"Unser Ziel ist, dass von Herbst 2024 bis Ende 2025 rund 1.000 neue Bäume auf dem Gemeindegebiet von Hollabrunn gepflanzt werden", erklärt Georg Ecker. Der Hollabrunner ist Landtagsabgeordneter und Gemeinderat der Grünen. Gemeinsam mit der Hollabrunner Gruppe verschenkte er bereits im Vorjahr knapp 500 Bäume und Großsträucher - nun stehen die nächsten 500 bereit.

Der zweite Teil dieser Aktion erfolgt ebenfalls in Zusammenarbeit mit dem "Heckentag", der vom Verein Regionale Gehölzvermehrung organisiert wird. Der Verein mit Sitz in Aspersdorf, einer Katastralgemeinde von Hollabrunn, setzt sich seit 1999 dafür ein, dass regionale, standortgerechte Pflanzen ihren Weg in die Gärten und auf öffentliche Flächen finden. 

Standortgerechte Bäume fürs Gemeindegebiet

"Wir möchten mit unserer Aktion auch die Intention des Heckentags unterstützen und können damit gleichzeitig sichergehen, dass standortgerechte und regional produzierte Pflanzen in den Gärten landen", sagt Ecker.

Da Bäume Schattenspender sind, die Umgebung an den heißen Sommertagen kühlen sowie Gärten und öffentliche Plätze aufwerten, riefen die Hollabrunner Grünen die Aktion "1.000 Bäume für Hollabrunn" ins Leben. 

Jeder Schattenspender zählt

Sabine Fasching kämpfe in ihrer Funktion als Stadträtin der Grünen seit Jahren um jeden neuen Baum in Hollabrunn und in den Katastralgemeinden. "Ich bin überzeugt, dass es noch Potenzial gibt und ein Beitrag zu unserem Ziel geleistet werden kann", ist Fasching sicher, dass es in privaten Gärten noch Platz gibt. Sie ist auch sicher, dass, "wir in den Hitzesommern der Zukunft über jeden Schattenbereich dankbar sein werden".

Die Bäume können bis 1. Oktober im Online-Shop der Grünen bestellt werden, die Abholung erfolgt am 8. November am Hollabrunner Hauptplatz.

"Außerdem freuen wir uns über die Zusendung von Fotos von privaten Baumpflanzungen im Hollabrunner Gemeindegebiet als Beitrag zur Aktion ,1.000 Bäume für Hollabrunn'", so Ecker.

