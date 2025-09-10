AK Hollabrunn holte 1,2 Millionen Euro zurück: "Das ist vorenthaltenes Geld"

Jedes Mal, wenn Martin Feigl, Leiter der Arbeiterkammer-Bezirksstelle in Hollabrunn, und Landeskammerrat Christian Kauer zum Pressegespräch einladen, präsentieren sie höhere Zahlen als im Vorjahr. "Mir wäre lieber, die Zahlen wären niedriger und die Stimmung wäre positiver", sagt Kauer. Arbeiterkammer holte fast 1,2 Millionen Euro zurück Es geht um die Halbjahresbilanz der Arbeiterkammer. 1,18 Millionen Euro hat die Hollabrunner Truppe für ihre Mitglieder in diesem Jahr bisher zurückgeholt. Landesweit sind es sogar 68,8 Millionen Euro. "Das ist kein Grund zum Lächeln, das ist Geld, das den Arbeitnehmern vorenthalten wurde - und nur das, von dem wir wissen", so der Landeskammerrat.

5.462 Personen haben seit Jahresbeginn bei der AK-Bezirksstelle angedockt, im Vorjahr waren es 4.913. "Das ist ja nicht nichts", sagt Feigl. Zudem werden die Fragen der Betroffenen auch immer komplexer. "Bei acht von zehn Beratungen brauchst du einen Gesetzestext." Teilzeitbeschäftigte im Fokus Großen Bedarf an Beratungen hatten Teilzeitbeschäftigte. Die Politik will die Vollzeitbeschäftigung attraktiver machen, wie genau das gehen soll, wissen die Arbeiterkämmerer noch nicht. Was sie sehen ist, dass den Teilzeitbeschäftigten die Schuld für die derzeit schlechte Wirtschaftslage in die Schuhe geschoben werden soll. Sie würden nur Teilzeit arbeiten, aber Vollzeit krank sein und Leistungen beziehen.

"Früher waren viele Frauen bei ihrem Mann mitversichert. Die waren auch krank", erinnert Kauer. Viele können es sich gar nicht aussuchen, ob sie Teil- oder Vollzeit arbeiten. Zum einen sind es immer noch die Frauen, die sich um Kinder oder zu pflegende Familienmitglieder kümmern und nicht mehr Arbeiten können. "Für den Unternehmer sind zwei 20-Stunden-Kräfte billiger, als ein 40-Stunden-Mitarbeiter", bringt es Feigl auf den Punkt. Denn zwei Teilzeitangestellte können einander vertreten und: "Es gibt keine Überstunden." Diese gibt es erst ab der 40. Arbeitsstunde und kosten dem Unternehmen viel Geld.