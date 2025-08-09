Gewerkschaft lud in Hollabrunn zum "After-Work-Drink"

"Wir wollen neue Leute ansprechen, die die Arbeiterkammer und die Gewerkschaft noch nicht kennen", erklärt Bernadette Korherr, Frauensekretärin des ÖGB Niederösterreich, was es mit dem "After-Work-Drink" auf sich hat.

"Wollen wachrütteln": Frauenpolitische Themen im Fokus Bei dieser Veranstaltung laden AK und ÖGB in ein Lokal ein, in Hollabrunn war es das Café Jana am Gewerbering. Stammgäste und Laufkundschaft wurden auf ein Getränk eingeladen und durften am Glücksrad drehen. Wer gedreht hat, hat eine Frage gewonnen. "Die drehen sich um frauenpolitische Themen. Damit wir ein bisschen wachrütteln", erklärt Korherr. Da ging es etwa um den "Equal Pension Day", der heuer am 7. August war. Frauen bekommen 2025 um 39,7 Prozent oder 1.008 Euro weniger Pension als Männer. Das liege zum einen auch daran, dass die Frauen, die nun in Pension sind, einer Generation angehören, die noch gar nicht selbst entscheiden durfte, ob sie arbeiten gehen darf. "Das vergessen viele", erinnert die Frauensekretärin daran, dass bis in die 1970er-Jahre noch der Vater darüber entscheiden durfte, ob seine Tochter arbeiten gehen kann.

Im Café Jana in Hollabrunn gibt's eine Ausstellung über 80 Jahre ÖGB zu sehen.