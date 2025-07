Strasshofer Familienkonflikt geht weiter: Nach Mord kam Rauferei

Die Polizei musste am vorletzten Schultag zu einer großen Schlägerei in Strasshof an der Nordbahn im Bezirk Gänserndorf ausrücken. Eine Person habe sich mit einem Baseballschläger auf einen Polizisten zubewegt. Pfefferspray wurde eingesetzt, sechs Personen mussten ins Krankenhaus.

Gegen 15 Beteiligte erfolgte eine Anzeige wegen Raufhandels. Ermittelt wird auch wegen des Verdachts der Körperverletzung.