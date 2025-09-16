Gänserndorf: SPÖ kritisiert höhere Kanal- und Wassergebühren

Mit 1. Oktober steigen die Gebühren für Kanal und Wasser in der Stadtgemeinde Gänserndorf. Ein Thema, bei dem sich SPÖ-Mandatar Rudolf Plessl in der Gemeinderatssitzung sofort zu Wort meldete: "Wir werden nicht zustimmen", kündigte er an. Das sei nämlich die einfachste Art, das Budget der Gemeinde zu schonen.

Es sind, laut Plessl, mehr als 300.000 Euro an Mehreinnahmen - und das, obwohl die Gemeinde Rücklagen in der Höhe von 5,3 Millionen Euro hat. Zudem sei er "schockiert", dass die Gemeinde "Organe, die uns prüfen, einfach negiert". Damit spielte der ehemalige Untersiebenbrunner Bürgermeister auf den Rechnungshofbericht aus dem Jahr 2022 an. Darin wurde nämlich kritisiert, dass es keine aktuelle Information zur bebauten Fläche der Stadtgemeinde gibt. Die letzte Flächenerhebung habe im Jahr 1997 stattgefunden. SPÖ-Plessl blitzte mit Antrag ab "Das gehört behoben, um dann seriös über eine Gebührenerhebung sprechen zu können", meinte Plessl und stellte einen entsprechenden Antrag. Für diesen sprachen sich aber nur die Mandatare der Grünen und der SPÖ aus, darum wurde Plessls Ansinnen mehrheitlich abgelehnt.

"Wir sind moderat unterwegs, es geht um eine minimale Erhöhung pro Haushalt." von René Lobner Bürgermeister

Bürgermeister René Lobner (ÖVP) gab Plessl recht, was die Flächenerhebung betrifft. Die Stadtgemeinde nehme den Bericht des Rechnungshofes allerdings ernst und sei dabei, entsprechende Maßnahmen umzusetzen. So stehe etwa eine Besprechung mit dem Bauamt an. Den Vorwurf des Sozialdemokraten bezeichnet er als populistisch, die Gebührenerhöhungen "sind nicht auf unserem Mist gewachsen", hier komme die Gemeinde der Empfehlung des Landes nach. Gebührenerhöhung wurde mehrheitlich beschlossen Die Rücklagen, von denen Plessl spricht, wären in zwei Jahren aufgebraucht, wenn nicht erhöht werden wird. Außerdem: "Wir sind moderat unterwegs, es geht um eine minimale Erhöhung pro Haushalt", versicherte der Stadtchef in der Sitzung. Die Gebührenerhöhung für Kanal- und Wasserabgaben wurden mit dem Stimmen der ÖVP, FPÖ und NEOS beschlossen.