Neue Wirtin übernimmt verwaiste Gaststätte im Rothschildschloss

Frohe Osterbotschaft für die Waidhofner Innenstadt und das touristische und gastronomische Geschehen der Stadt. In die Gastwirtschaft im Rothschildschloss kommt wieder Leben.

Der neue Wirt in der Taverne im sogenannten Stöckl-Gebäude des Rotschildschlosses ist eine Wirtin : Die profunde Gastro-Expertin und gebürtige St. Leonharderin Roswitha Aigner wird Ende Mai die traditionsreiche Gaststätte im Schloss der Stadtgemeinde als Pächterin übernehmen.

Der Pachtvertrag soll noch in der April-Sitzungsrunde des Waidhofner Gemeinderats abgesegnet werden. Nach dem Rückzug des Wirtes Andreas Vielhaber Ende Februar, stand die Stadt als Schlossbesitzer binnen weniger Monate zum zweiten Mal ohne Betreiber der wichtigen Schlosswirtschaft da.

"Wir freuen uns sehr, eine in der Bevölkerung so geschätzte Gastgeberin für den Schlosswirt gefunden zu haben“, freut sich Bürgermeister Werner Krammer.

Roswitha Aigner hat ihre Lehre im Gasthof Ettel in St. Leonhard am Walde absolviert und war dann im Hotel „Schloss an der Eisenstraße“ der Familie Scheiblauer sowie im Stiftsmeierhof Seitenstetten tätig.