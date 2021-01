NÖ: Waffenarsenal und NS-Devotionalien in Wohnhaus entdeckt

Das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) in Niederösterreich ermittelte gegen einen 53-jährigen Mann aus dem Bezirk Hollabrunn, welcher aufgrund einer vertraulichen Meldung im Verdacht stand, illegale verbotene Schusswaffen sowie Kriegsmaterial zu besitzen.

Im Zuge einer Hausdurchsuchung an der Wohnadresse des 53-Jährigen stießen die Ermittler in verschiedenen Räumlichkeiten neben legaln Waffen auch auf eine Vielzahl an illegalen Schusswaffen, Schusswaffenteile, Messer sowie Munition. Aber auch Kriegmaterial wie Handgranaten, Flak-Kartuschen oder Patronen fanden die Ermittler.

Zudem wurden auch NS-Devotionalien vorgefunden und sichergestellt.