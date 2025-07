Stift Lilienfeld: Umfangreiche Sanierung kostet 15 Millionen Euro

Rund 15 Millionen Euro sollen unter anderem in die Restaurierung der Fassaden im Kirchen- und Prälatenhof sowie in die umfassende Sanierung des Bundesrealgymnasiums Lilienfeld investiert werden. Auch in den kommenden Jahren stehen große Projekte bevor – etwa die denkmalgerechte Instandsetzung des Portengebäudes oder infrastrukturelle Erneuerungen.

"Historisches Erbe"

Denkmalpflege sei dabei nicht nur eine kulturelle Pflicht, sondern auch ein starker wirtschaftlicher Motor, wie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) erklärte: „Mit jedem Euro, den wir in Denkmalpflege investieren, lösen wir ein Vielfaches an Investitionen aus und sichern hunderte Arbeitsplätze – vor allem bei regionalen Betrieben.“

Nun wurde ein Kuratorium ins Leben gerufen, um die Restaurierung des Zisterzienserstiftes zu forcieren. Den Vorsitz führt die Landeshauptfrau.