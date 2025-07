Kottingbrunn: Verregnetes Sommerkino bangt um Fortbestand

„So viele verregnete und abgesagte Filme hatten wir in den vergangenen zehn Jahren nicht. Das schlechte Wetter der letzten Wochen hat uns im Sommerkino Kottingbrunn einige der wichtigsten Filme sprichwörtlich ins Wasser fallen lassen und das Minus wird immer größer“, heißt es dazu vom Veranstalter, dem Verein zur Förderung der Kinokultur in NÖ. „Da aber die Grundkosten wie Personal und Filmmiete trotzdem zu zahlen ist, bangen wir um die Zukunft des Sommerkinos in Kottingbrunn. Wenn das so weiter geht wissen wir, nicht ob es ein nächstes Jahr geben kann“, heißt es weiter dazu.