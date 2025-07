Kino unterm Sternenhimmel in Baden und Klosterneuburg

Pünktlich zu Beginn der Dunkelheit um 21.00 Uhr starten die Filme, doch auch vorher wird einiges an Programm geboten. Im Rathauspark lädt die internationale Genussmeile ab 17 zum Verweilen und Schmankerl verkosten ein. Dabei werden auch musikalische Acts und ausgewählte Produktionen des Klosterneuburger Kurzfilmwettbewerbes „ Shortynale “ dargeboten. Das ganze Programm unter www.klosterneuburg.at/filmstadt

Noch bis 31. August verwandelt sich der Klosterneuburger Rathausplatz in einen Kinosaal. Kinobegeisterte können europäische Filme, international ausgezeichneten Werke und Highlights der „Diagonale“ im historischen Ambiente vor Rathaus und Stift genießen. Auf dem Spielplan stehen dieses Jahr Filme wie „Happyland“, das im gleichnamigen Klosterneuburger Freizeitzentrum gedreht wurde, sowie internationale Filmjuwelen wie „Die Witwe Ciquot“, „Der Spitzname“, „Wunderschöner“, „Der Pinguin meines Lebens“ oder „The Fall Guy“.

Auch in Baden gibt es die Möglichkeit von 24. Juli bis 17. August ausgewählte Filme unter freiem Himmel zu sehen. Bereits das elfte Jahr in Folge bietet Cinema Paradiso Baden seinen Besucherinnen und Besuchern wieder ein Kinoerlebnis mit Publikumshits des vergangenen Jahres beim 12. Cinema Paradiso Open Air Kino am Theaterplatz Baden. Sitzplätze mit bester Sicht, kühle Getränke von der Cinema Bar und frisches Popcorn garantieren grandioses Sommerkino-Feeling für Cineasten und Filmfans.

Dabei wartet ein besonderes Highlight auf die Gäste, denn am 13. August gibt es nicht nur den Film "Otto Lechner - Der Musikant" zu sehen, sondern der Musiker wird auch live seine Lieder zum Besten geben. Zu sehen gibt es sowohl Blockbuster als auch ausgewählte "Film-Schmankerl". Bei Schlechtwetter wird in die Kinosäle ausgewichen.

www.cinema-paradiso.at/baden