NÖ Skigebiete in den Weihnachtsferien auf Rekordniveau

Mit Kaiserwetter, guten Pistenbedingungen und dem Ski-Weltcup am Semmering hat Niederösterreich zum Jahresende ein Wintersportfieber erlebt. Teilweise wurden nur noch Gäste, die zuvor Tickets online gebucht hatten, zu den Parkplätzen zugelassen.

Deutliche Steigerung zum Vorjahr Nun liegt eine erste Tourismusbilanz aus Niederösterreich vor. Die Skigebiete im Bundesland haben in den Weihnachtsferien in Summe rekordverdächtige 180.000 Besuche verzeichnet. Im Vergleich mit den beiden Ferienwochen 2023/24 gab es nach Angaben vom Dienstag beim Gästeaufkommen ein Plus um mehr als ein Viertel.

© Philipp Koske/Hochkar Bergb.

Starke Beschneiung hilft "Auch in der Gesamtbetrachtung der Wintersaison liegen wir deutlich über Vor-Corona-Niveau“, hielt die für Tourismus zuständige Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) fest. Die bestbesuchten Tage in den abgelaufenen Weihnachtsferien waren der 27., 28. und 29. Dezember sowie der vergangene Samstag. "Es waren in Niederösterreich bereits zwölf Skigebiete und zusätzlich die Rax-Seilbahn und die Schneeberg-Sesselbahn für den Wanderbetrieb im Einsatz. Sobald es die Schneelage zulässt, werden weitere Schleppliftgebiete in die Saison starten“, blickte Michael Reichl, Obmann der Fachvertretung Seilbahnen in der Wirtschaftskammer Niederösterreich und Geschäftsführer der Skiarena Jauerling, voraus.

Aus Sicht von Markus Redl, Geschäftsführer der ecoplus Alpin GmbH, war es bisher "eher wieder ein ,Hochkar-Winter', bei dem höher gelegene Skigebiete bzw. solche mit leistungsstarker Beschneiungsanlage bevorteilt sind“. Die Hochkar Bergbahnen alleine verbuchten in den Weihnachtsferien rund 46.000 Ersteintritte. Gemeinsam mit den Annaberger Liften, der Erlebnisalm Mönichkirchen, den Ötscherliften Lackenhof und der Wexl Arena St. Corona am Wechsel kamen alle fünf Standorte der ecoplus Alpin GmbH auf rund 124.000 Besuche.

© Chr. Bachner/Annaberger Lifte

Kinder fahren gratis Vor der anstehenden Wintersaison hatte man in Niederösterreich für die Ski-Fans einen kleinen Überraschungscoup parat. Mit einer einzigen gemeinsamen Saisonkarte für die zehn größten Ski-Gebiete will man den westlichen Wintersport-Dorados Paroli bieten und den heimischen Sportlern und Familien ein kostengünstigeres und auch schneesicheres Pistenvergnügen bieten. Die neue Ski-Saisonkarte mit dem Namen "NÖ Bergerlebnispass“ berechtigt zur Nutzung von 125 Pistenkilometer in den namhaftesten Skigebieten mit insgesamt 51 Liften. Von der neuen Saisonkarte "NÖ Bergerlebnispass“ wurden bisher mehr als 8.000 Stück ausgegeben, davon im Vorverkauf 3.465 an Kinder und Jugendliche kostenlos.