NÖ: Sieben weitere Fälle der Delta-Variante bestätigt

In Niederösterreich sind sieben weitere Fälle der Delta-Variante des Coronavirus bekannt geworden. Sechs davon stehen in Zusammenhang mit dem Cluster in einem Gymnasium im Bezirk Bruck a. d. Leitha. Die Covid-Infektionen waren laut Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) vom Mittwoch bereits zuvor bestätigt worden. Nun sei klar, dass die Delta-Variante vorliege.

Eine Erkrankung wurde indes dem Bezirk Mödling zugeordnet. Beim Betroffenen handelt es sich nach Angaben eines Sprechers von Königsberger-Ludwig um einen Reiserückkehrer, der zuvor in Italien gewesen war. Die Gesamtzahl der Delta-Fälle in Niederösterreich stieg auf 56.