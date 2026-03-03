Rennfahrerin Anna Makolm startet mit Doppel-Podium in die Saison

Von Laura Pusker Die niederösterreichische Nachwuchsrennfahrerin Anna Makolm ist mit zwei Podestplätzen in Valencia erfolgreich in die neue Kartsport-Saison gestartet. Beim Auftakt der „Champions of the Future Academy" behauptet sich die junge Pilotin in der MINI-60-Kategorie gegen ein stark besetzts internationales Teilnehmerfeld.

Auf dem technisch anspruchsvollen Kurs des Kartódromo Internacional Lucas Guerrero fuhr Makolm in der U10-Wertung sowohl am Samstag als auch am Sonntag auf Rang drei. Damit setzt sie bereits zum Saison beginn ein deutliches sportliches Signal. In einer Rennserie mit identischem Material für alle Fahrerinnen und Fahrer entscheidet vor allem das fahrerische Können - und genau hier konnte Makolm überzeugen. Besonders in engen Positionskämpfen zeigt sie Übersicht und Durchsetzungsvermögen.