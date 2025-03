Erneuter Waldbrand im Raxgebiet: Brennendes Auto soll Auslöser sein

Am frühen Nachmittag waren laut Feuerwehrsprecher Klaus Stebal bereits 14 Feuerwehren mit 100 Mitgliedern im Einsatz. Außerdem wurden zwei Züge des Katastrophenhilfsdiensts mit 120 Personen alarmiert. Der Flugdienst mit 50 Einsatzkräften und zwei Löschhubschraubern des Innenministeriums nahmen ebenfalls an der Brandbekämpfung teil.

Der für Katastrophenschutz zuständige Landesrat Stephan Pernkopf (ÖVP) teilte am Nachmittag gegenüber der APA mit, dass weitere Löschhubschrauber durch das Land NÖ angefordert worden seien, wodurch sich die Zahl auf fünf Helikopter erhöhe. Er sei mit der Feuerwehr und der Landeswarnzentrale in Kontakt, so Pernkopf.

Tagelanger Brand 2021

In dem Bezirk hatte bereits vor einigen Jahren ein verheerender Waldbrand tagelang die Einsatzkräfte gefordert: Am 25. Oktober 2021 begann es am sogenannten Mittagsteig in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau an der Rax zu brennen und das Feuer breitete sich extrem rasch aus - innerhalb von zehn Stunden von fünf auf etwa 115 Hektar.

Feuerwehrangaben zufolge entwickelte sich in steilem und felsigem Gelände einer der aufwendigsten Löscheinsätze im Bereich der Waldbrandbekämpfung der vergangenen Jahrzehnte. Fast 9.000 Helfer waren in Summe an Ort und Stelle. Erst am 6. November 2021 wurde "Brand aus" gegeben. Man ging von Brandstiftung aus, ein Verursacher wurde aber bis heute nicht ermittelt.