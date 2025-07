Bankomatknacker: Gangster scheiterten kläglich bei Coup in NÖ

Diese Woche ist es im Bezirk Neunkirchen zum nächsten Angriff auf einen Geldautomaten gekommen, wie die Polizei bestätigt. Allerdings glänzten die Kriminellen weder durch Brillanz noch meisterhafte Technik.

Kameras besprüht

In der Nacht auf Mittwoch waren die Täter in die Sparkassenfiliale in Grünbach am Schneeberg eingedrungen. Sie besprühten die Überwachungskameras im Foyer mit schwarzer Farbe, um Aufzeichnungen von der Tat zu verhindern. Anschließend machten sich die Täter an einem Bankomaten im Institut zu schaffen.