"Echten Beitrag leisten": Klinikmitarbeiterin hilft in Namibia

Andere Kollegen mögen ihre Urlaube am Meer oder in den Bergen verbringen, um Erholung oder Abenteuer zu suchen. Natascha Zeiler, Mitarbeiterin des Landesklinikums Mödling , widmet sich mit voller Überzeugung einer besonderen Aufgabe: Sie verbringt ihre freie Zeit damit, sich freiwillig in sozialen und humanitären Projekten sowie im Natur- und Wildtierschutz in Namibia zu engagieren.

Zeiler ist in der medizinischen Administration im Landesklinikum Baden-Mödling tätig und unterstützt dort zusätzlich im Vorstandssekretariat der Neurologie. Zum zweiten Mal hat sie nun ihren Koffer für einen Auslandseinsatz im Rahmen einer namibischen Naturschutzorganisation gepackt. Diese Organisation unterstützt Projekte in den Bereichen Humanitäre Hilfe, Wildtierschutz und Umweltbildung.

„Ich bin überzeugt, dass ich damit vor Ort einen echten Beitrag leisten kann“, sagt sie. Neben der Hilfe für die Menschen, die Umwelt und die Tiere in Namibia nehme sie auch persönlich viel aus ihrem Einsatz mit: „Man lernt die Kultur und das Leben dort auf eine ganz andere Weise kennen – das ist unglaublich bereichernd.“

Gesamten Urlaub investiert

Für Natascha ist es selbstverständlich, ihre Zeit für den guten Zweck einzusetzen – auch wenn das bedeutet, ihren gesamten Urlaub dafür zu investieren. „Es fühlt sich einfach gut an, etwas Sinnvolles zu tun und helfen zu können.“ Die Planungen für ihren nächsten Einsatz im kommenden Jahr laufen bereits.