Frontalzusammenstoß in Guntramsdorf forderte zwei Verletzte

Zu einem Frontalzusammenstoß kam es Dienstagnachmittag in Guntramsdorf (Bezirk Mödling) : Ein 45-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Mödling kam aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenspur und kollidierte frontal mit dem Fahrzeug eines Wieners (46), wie die Polizei berichtet.

Durch den Unfall wurde der Pkw des 45-Jährigen außerdem in den Wagen einer 17-Jährigen aus dem Bezirk Mödling geschoben, welche mit ihrem Auto ebenfalls auf der Bundesstraße 17 unterwegs war.

Zwei Verletzte wurden ins LK Baden eingeliefert

Durch den Verkehrsunfall wurden zwei Personen unbestimmten Grades verletzt, durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend ins Landesklinikum Baden gebracht.