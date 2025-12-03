Frontalzusammenstoß in Guntramsdorf forderte zwei Verletzte
Zu einem Frontalzusammenstoß kam es Dienstagnachmittag in Guntramsdorf (Bezirk Mödling): Ein 45-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Mödling kam aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenspur und kollidierte frontal mit dem Fahrzeug eines Wieners (46), wie die Polizei berichtet.
Durch den Unfall wurde der Pkw des 45-Jährigen außerdem in den Wagen einer 17-Jährigen aus dem Bezirk Mödling geschoben, welche mit ihrem Auto ebenfalls auf der Bundesstraße 17 unterwegs war.
Zwei Verletzte wurden ins LK Baden eingeliefert
Durch den Verkehrsunfall wurden zwei Personen unbestimmten Grades verletzt, durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend ins Landesklinikum Baden gebracht.
Die beschädigten Fahrzeuge wurden durch die Feuerwehr Guntramsdorf und Wiener Neudorf von der Unfallstelle entfernt.
Für die Dauer der Ersterhebungen, Fahrzeugbergungen und anschließenden Reinigung wurde die Unfallstelle im Zeitraum etwa eineinhalb Stunden in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Durch die bezeichnete verkehrspolizeiliche Maßnahme kam es im angeführten Streckenabschnitt trotz Ausweichstrecken zu einer erheblichen Staubildung.
