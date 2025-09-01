Pünktlich zum Schulstart: NÖ bekommt neue Landesschulinspektorin

Niederösterreichs Landwirtschaftliche Fach- und Berufsschulen erhalten mit dem heutigen Tag ein neues Aufsichtsorgan. Agnes Karpf-Riegler wurde zur NÖ Landesschulinspektorin (LSI) bestellt und tritt damit die Nachfolge von Karl Friewald an, der seinen Ruhestand antritt. Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister übergab das Dekret zur Bestellung an die Neo-Landesschulinspektorin:

"Ich habe Agnes Karpf-Riegler als dynamische Persönlichkeit mit Managementfähigkeiten und Durchsetzungsvermögen im Schulbereich kennen und schätzen gelernt. In den zwölf Jahren als Schulinspektorin und zuvor in den neun Jahren als Direktorin der Fachschule Ottenschlag hat sie ihre vielseitigen Führungsqualitäten unter Beweis gestellt", betonte Teschl-Hofmeister.

"Bereits als Reformerin bewiesen" "Karpf-Riegler war maßgeblich an der Umsetzung der Strukturreform des landwirtschaftlichen Schulwesens in Niederösterreich beteiligt, wo sie mit Fingerspitzengefühl und Beharrlichkeit überzeugte. Zudem stand für sie bei der fachlichen Neuausrichtung die Weiterentwicklung und Stärkung der Landwirtschaftsschulen stets im Mittelpunkt", erklärte die Bildungslandesrätin Teschl-Hofmeister.

Entfaltung durch Wertschätzung "Für mich ist es ein besonderes Anliegen im Schulalltag, den Jugendlichen und ihren Eltern bzw. Erziehungsberechtigten, den Lehrkräften und Bediensteten auf Augenhöhe zu begegnen. Denn die Schule ist ein zentraler Ort für das soziale Miteinander und den Wissenserwerb gleichermaßen", betonte Landesschulinspektorin Agnes Karpf-Riegler.

"Eine offene und wertschätzende Schulkultur trägt dazu bei, dass sich die Schülerinnen und Schüler als Teil einer Gemeinschaft fühlen und sich aktiv einbringen. Werte wie Respekt, Toleranz und Verantwortungsbewusstsein können so gelebt werden. Dies trägt dazu bei, dass die Jugendlichen ihre individuellen Stärken entfalten und ihre Persönlichkeit entwickeln können", so Karpf-Riegler.