16 Jahre Haft für Haupttäter nach brutalem Raubüberfall in Krems

Die Polizei hat einen Raubüberfall auf einen 67-jährigen Mann in Brunnkirchen, Bezirk Krems, aufgeklärt. Der Vorfall ereignete sich bereits im November 2024.

Ein vorerst unbekannter Täter drang in die Wohnung des 67-Jährigen ein, bedrohte ihn und verletzte ihn mit mehreren Messerstichen im Brustbereich. Danach raubte der Täter laut Polizei die Armbanduhr seines Opfers und flüchtete. Der 67-Jährige erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und musste im Universitätsklinikum St. Pölten notoperiert werden. Täter ein Tag nach dem Raub ausgeforscht Bereits einen Tag nach der Tat konnte ein 26-jähriger österreichischer Staatsbürger aus Wien als mutmaßlicher Täter identifiziert werden. Er wurde am Abend des 23. November 2024 in Linz festgenommen. Bei seiner Einvernahme zeigte sich der Verdächtige laut Polizeibericht umfassend geständig und wurde in die Justizanstalt Krems eingeliefert. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs stellten die Ermittler rund 900 Gramm Kokain und eine größere Bargeldsumme sicher.