Stein-Mautern: Bau der Behelfsbrücke soll 2027 beginnen

Der Zeitplan für die Errichtung einer Behelfsbrücke während der Sanierung der Donaubrücke Stein-Mautern steht. Wann ist Baubeginn? Der Baubeginn ist für 2027 vorgesehen, die Verkehrsfreigabe soll 2028 erfolgen, hieß es am Samstag seitens des Landes in einer Aussendung. Investiert werden rund 35 Millionen Euro. Die Hauptarbeiten zur Generalsanierung der Bestandsbrücke können erst nach Inbetriebnahme der Umleitungsstrecke beginnen, wurde betont.

Trotz laufender Instandsetzungsmaßnahmen sei die Donaubrücke im Bezirk Krems-Land "in einem sehr schlechten Gesamtzustand", wurde in der Aussendung hervorgestrichen. Der Ablauf der Sanierung Um die Verkehrsverbindung über die Donau während der Baumaßnahmen aufrechterhalten zu können, wird die Sanierung nun in zwei Projektteilen umgesetzt. Im ersten Part wird eine Umleitungsstrecke mit der Behelfsbrücke über die Donau errichtet. Zudem werden die Flusspfeiler der Bestandsbrücke erneuert. Die Ausschreibung für diese Bauphase ist für Mitte 2026 vorgesehen.

Der Baustart wird Mitte 2027 erwartet, die Verkehrsfreigabe der Behelfsbrücke erfolgt laut Plan 14 Monate später. Wie der Ersatzbau abläuft Für die Errichtung der Ersatzbrücke sind zwei zusätzliche Widerlager auf den Seiten Stein und Mautern sowie drei Strompfeiler in der Donau notwendig. Erst nach Inbetriebnahme der Umleitungsstrecke können die Arbeiten zum Ausschwimmen der bestehenden Tragwerke und damit die Hauptbautätigkeiten zur Generalsanierung der Bestandsbrücke beginnen, wurde festgehalten.