Donau-Universität Krems muss rund 100 Jobs abbauen

Vor wenigen Wochen hatte der KURIER als Erster über finanzielle Herausforderungen für die Donau-Universität in Krems berichtet. So mussten zuletzt Rücklagen in Millionenhöhe aufgelöst werden. Jetzt scheint die Lage noch prekärer zu sein. Laut Insidern müssen rund 100 Mitarbeiter abgebaut werden. Das ist fast ein Drittel der gesamten Belegschaft.

Eine einberufene Krisensitzung drohte zu eskalieren, auch der nach zwölf Jahren ausgeschiedene Rektor Friedrich Faulhammer, der nun als Zukunftsstratege die Landesführung berät, soll dabei mitunter auch in die Kritik gekommen sein.

Studenten bleiben nach Verschärfung der Aufnahmekriterien aus

Der Schritt zur Volluniversität vor sechs Jahren und die Weiterbildungsnovelle im Jahr 2021 hatten zur Folge, dass die Aufnahmekriterien verschärft und die Qualität der Studienlehrgänge angehoben wurden. Nun bleiben die Studenten aus und damit auch ein erheblicher Teil der Einnahmen durch die Studiengebühren.

Faulhammer hatte zuletzt argumentiert, „dass dadurch keine nachhaltigen wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu erwarten sind“. Das Budget werde vom Bund in den nächsten Jahren um 50 Prozent angehoben. Zusätzlich müssten neue Zielgruppen angesprochen werden. „Veränderungen bringen immer Druck mit sich, die Bestätigung des Weges ist aber die qualitative Verbesserung“, so Faulhammer vor wenigen Wochen im KURIER-Gespräch.