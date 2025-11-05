Großartige Kleinigkeiten

Als „Autofahrer unterwegs“ erlebe ich einiges. Abseits von Staus, Parkplatzsuche und Zeitdruck gibt es viele kleine Details, die meine Fahrten immer wieder aufhellen. Wenn man genau hinschaut, fügen sich die vielen Besonderheiten zu einem roten Faden zusammen. Meine Wahrnehmungen vom 4. November: 5.02 Uhr: Radio-NÖ-Moderator Andi Hausmann wünscht einen guten Morgen mit dem Hinweis, die Sonnenbrille nicht zu vergessen. So kann der Tag gut beginnen. Sonnenstrahlen „on air“ trotz Dunkelheit.

Das Sonnenblumenfeld im November 5.12 Uhr: A1, Westautobahn – auf der großen ASFINAG-Überkopftafel der Spruch „Möge das Licht mit dir sein“. Eine schöne Doppelbotschaft zum Nachdenken. 5.40 Uhr: Bäckerei Otzlberger in Trasdorf – Boxenstopp. Ein freundliches Wort der Chefin und auf der Kreidetafel eine gezeichnete Torte mit dem Spruch: „Es ist deine Entscheidung, ob du dünn oder glücklich sein willst.“ Mit einem Lächeln und Vollkorngebäck wieder ins Auto gestiegen. 12.15 Uhr: Am Rückweg vom Seminarzentrum Atzenbrugg ein Sonnenblumenfeld entdeckt. Ein Wunder der Natur und das Anfang November. Ganz einfach schön!