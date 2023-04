Wie berichtet, wird die Gemeinde um rund 900.000 Euro ein neues Ordinationshaus errichten, das sich außerhalb der gesetzlich geforderten sechs Kilometerzone zu den nächsten fünf Apotheken in der Stadt Amstetten befindet. Mit der eigenen Apotheke in der Ordination war es für die Ärztin wirtschaftlich interessant beruflich vom oberösterreichischen Mühlviertel in die nö. Kleingemeinde zu wechseln.

Nachteil

Der Nachteil an der Geschichte: Die künftige Arztpraxis liegt nicht mehr im Hauptort und Gemeindezentrum Viehdorf, sondern im drei Kilometer entfernten kleinen Hainstetten. Der bisherige Gemeindearzt Franz Sturl, der mit Jahresende in Pension ging, durfte im alten Arzthaus in Viehdorf aufgrund der Entfernungsregel von Haus aus keine Hausapotheke führen.