NÖ: Großbrand beschäftigt Feuerwehren bereits den zweiten Tag

Der Großbrand in Euratsfeld im Mostviertel erfordert auch am Tag nach dem Ausbruch des Feuers weiterhin massiv Feuerwehrkräfte. Seit 5 Uhr am Mittwochmorgen stehen Löschtrupps von zehn Feuerwehren auf dem Bauernhof wieder im Einsatz. Es geht dabei um Nachlöscharbeiten und um das Räumen des vom Feuer verwüsteten Wirtschaftstrakts.

Bis 1 Uhr Früh waren 138 Feuerwehrleute mit dem gegen 18 Uhr ausgebrochenen Feuer beschäftigt. Der KURIER berichtete. 50 Atemschutztrupps waren bis dahin schon eingesetzt worden. Wie berichtet, konnte durch einen Großalarm der Stufe B4 das im Dachboden des Vierkanthofs ausgebrochene Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Tiere gerettet

120 Rinder wurden rechtzeitig aus dem Stall, der ebenfalls massiv vom Feuer in Mitleidenschaft gezogen wurde, gerettet.