NÖ Friedenslichtaktion angelaufen: Viele Jugendliche sind dabei

Zu Hunderten sind Feuerwehrmitglieder bereits seit Tagen, aber vor allem am Heiligen Abend wieder mit dem Friedenslicht in Niederösterreichs Gemeinden unterwegs.

Symbolkraft

Das in der Geburtsgrotte Jesu entzündete und nach Österreich geholte Licht hat starke Symbolkraft. Auch für die Feuerwehrjugend Niederhausleiten-Höfing im Bezirk Amstetten.

Bezirksfeuerwehrkommandant Rudolf Katzengruber und Bezirkssachbearbeiterin Jugend, Carina Kampner, besuchten die Jung-Florianis bei den letzten Vorbereitungen für ihren Einsatz.