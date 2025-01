Frau Holle ist von NÖ nach Wien "übersiedelt"

Das turbulente Musical ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet. Als „Frau Holle“ ist so wie in Blindenmarkt wieder Shlomit Butbul zu bewundern. In dem turbulenten Mix aus Musik, Tanz und Wetterspektakel werden nicht nur die Wolken, sondern auch die Lachmuskeln ordentlich in Bewegung gesetzt. Mutige junge Heldinnen und Helden nehmen mit Herz und Hirn ihr Schicksal selbst in die Hand. "Es wird stürmen, schneien und regnen – aber vor allem ist mit Sonnenstrahlen im Gemüt zu rechnen“, richten die Veranstalter aus.