Nach der wasserspeichernden Schwammstadt am Hauptplatz steigt nun das nächste Großprojekt an der Peripherie. In das Renaturierungsprojekt werden rund 1,8 Millionen Euro investiert. Um das Großprojekt zur Öffnung früherer Ökosysteme entlang der Flussufer umsetzen zu können, zahlen der Bund 60 Prozent , das Land NÖ 30 , der Landschaftsfonds acht und die Stadt selbst zwei Prozent .

Das neue Naturreservat soll als Erholungsgebiet eine Hauptrolle bekommen. Im Stadtgebiet entsteht ein Netzwerk der besonderen Plätze, in das auch eine Raststelle an der Url aufgenommen wird, so Stadtvize Markus Brandstetter (ÖVP) an. Ein Geh- und Radweg wird durch das Gebiet führen. Im Gemeinderat muss das Vorhaben noch abgesegnet werden. Die Hauptarbeiten sollen im nächsten jahr über die Bühne gehen.