NÖ: Feuerwehr wurde zu Großeinsatz bei Gartenhütte gerufen

Ein Brand einer Gartenhütte im Zehnerviertel in Wiener Neustadt hat Montagabend für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Die Flammen drohten auf ein Wohnhaus überzugreifen. Es wurde die höchste Alarmstufe "B4" ausgelöst, mit massivem Personaleinsatz konnte das Feuer rasch eingedämmt werden. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten dauerten bis nach Mitternacht an. Verletzt wurde niemand, teilte die FF Wiener Neustadt in einer Aussendung mit.