NÖ: Feuerwehr rettete zwei Jugendliche aus verrauchtem Wohnhaus

Weil am Sonntagabend im Keller eines Wohnhauses ein Brand ausgebrochen war, gerieten im Bezirk Tulln zwei Jugendliche im Geschoß darüber in Lebensgefahr. Die Feuerwehr konnte die beiden Verletzten über Leitern aus dem Gefahrenbereich retten.

Einsatzobjekt war Haus in Rafelswörth

Zu einem Kellerbrand mit eingeschlossenen Personen der Alarmstufe B2 wurden die Freiwilligen Feuerwehren Langenlebarn und Tulln alarmiert. Als die Einsatzkräfte am Brandort in Rafelswörth ankamen, stellte sich rasch heraus, dass sich die beiden Jugendlichen im Obergeschoß befanden und ihnen durch die starke Rauchentwicklung in den Vorräumen und im Stiegenhaus der Fluchtweg versperrt war.