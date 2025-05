St. Pölten: Neue App soll Region zum Mekka für Rennradfahrer machen

Zwischen den sanften Hügeln der Wachau , dem Pielachtal , dem Wienerwald und den alpinen Ausläufern rund um Mariazell finden Radbegeisterte alles, was das Herz höherschlagen lässt – in jeder Hinsicht.

Am Donnerstag wurde das neue Angebot präsentiert

Mit dem Start der App „Rennrad St. Pölten“ wird der Einstieg in die Szene noch einfacher. Per Smartphone können Touren ausgewählt, heruntergeladen und die Teilnahme an Gruppenausfahrten organisiert werden.

Diese sogenannten „Community Rides“ starten mehrmals wöchentlich beim Landhausschiff an der Traisen – angeführt von ortskundigen Guides, die nicht nur für den richtigen Weg, sondern auch für das Tempo sorgen.

"Idealer Ausgangspunkt für Touren"

Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) betont die Bedeutung des Projekts: „St. Pölten besticht dank seiner topografischen Lage und Infrastruktur als idealer Ausgangspunkt für unvergessliche Rennradtouren.“