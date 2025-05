NÖVOG-Zentrale: Hinter den Kulissen des Busbetriebs in NÖ

Wenn es um das Thema Mobilität geht, dann ist aber auch der Blick auf Landbauer selbst gerichtet. Denn als Landesrat ist er für die Niederösterreichische Verkehrsorganisation NÖVOG zuständig.

Immer mehr Passagiere

Die Bilanz 2024 zeigt, dass die NÖVOG immer mehr Menschen bewegt. 45,5 Millionen Fahrgäste (ein Plus von 5 Prozent) wurden mit den rund 1.500 Regionalbussen auf den 578 Linien befördert, 142.055 Personen nutzten die Sammeltaxis. Auch in diesem Bereich gibt es ein Plus.

Besonders große Fahrgastzuwächse gab es in den Regionen Klosterneuburg und Wachau sowie bei den Hauptachsen im Waldviertel und den Wieselbussen. Bei den bedarfsgesteuerten Verkehren ist die starke Steigerung vor allem auf die Betriebsstarts der neuen Flex-Angebote in Maria Anzbach, Ebreichsdorf und Korneuburg sowie die erfolgreiche Entwicklung in Tulln und im westlichen Mostviertel (Flex Mostviertel West) zurückzuführen.