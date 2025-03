Neue Einsatz-App "Lea" als Quantensprung für Einsatzkräfte in NÖ

"Die App ist ein Quantensprung in der Zusatzalarmierung zu unseren Einsätzen“, beschrieb NÖ Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner die " Leitstellen und Einsatzorganisationen App “ für die das Kürzel " LEA “ steht. Bei der Vorstellung der App beschrieben LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Fahrafellner die "LEA“ als überaus nützliches Werkzeug, das eine schnellere und effizientere Abwicklung von den verschiedensten Einsätzen ermöglicht.

Über die Handys der Einsatzkräfte und über die Tabletts in den Einsatzfahrzeugen wird mit "LEA“ die Kommunikation zwischen den Leitstellen und den Einsatzkräften drastisch verbessert. Sirenen und Pager bleiben bei den Feuerwehren die primären Alarmierungseinrichtungen. Mithilfe von "LEA“ werden aber ebenfalls die Alarmierungen übermittelt und gleichzeitig bereits die Info-Ketten zwischen den Hilfskräften und ihren Einsatzleitern aufgebaut. Diese bekommen von ihren Leuten sofort die Rückmeldung, wer mit welchen Qualifikationen zum Einsatz anrückt.

"Wichtige Informationen können damit schneller und umfangreicher transportiert werden. Wir unterstützen damit die Schlagkraft der kleinen Einheiten vor Ort und erhöhen die Sicherheit in Niederösterreich“, sagte Pernkopf. Besonders wichtig ist, dass "LEA“ in Zukunft die Kommunikation unter den verschiedenen Einsatzorganisationen ermöglichen wird.

Alarmieren der "Nachbahrwehren"

Die Zahl der Lkw-Fahrer, Atemschutzgeräteträger oder Funker für die Leitstellen an den Einsatzorten lässt sich so rasch erkunden. Stehen bei einer Feuerwehr bei der Alarmierung zu wenige Einsatzkräfte zur Verfügung, kann man nun viel rascher die Nachbarwehren nachalarmieren, beschrieben Fahrafellner und Pernkopf einen Nutzen der App. Über die ist es nun auch möglich Einsatzberichte und Einsatzdokumentationen digital in die Feuerwehrverwaltung zu übertragen. Außerdem navigiert die App die Einsatzkräfte auch direkt zum Einsatzort, den die Alarmzentrale eingetragen hat.