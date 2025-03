Brandstiftung auf Bauernhof: Verdächtiger aus Sozialeinrichtung festgenommen

Nach dem Großbrand auf einem Bauernhof in Thomasberg im Bezirk Neunkirchen ermittelt die Polizei wegen möglicher Brandstiftung. In dem Zusammenhang sitzt nach dem verheerenden Feuer bereits ein Verdächtiger in der Justizanstalt Wiener Neustadt. Der Mann stammt auf jener Sozialhilfeeinrichtung, die das abgebrannte landwirtschaftliche Anwesen bewirtschaftet. Festgenommen wurde ein 22-jähriger Verdächtiger, bestätigte Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt.

© Einsatzdoku

Es war ein Großeinsatz, den die Feuerwehr in der Nacht auf den 27. März in Thomasberg hinter sich bringen musste. Kurz vor 1 Uhr wurden sieben Feuerwehren zu dem Brand auf dem landwirtschaftlichen Anwesen am Königsberg alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand das Wirtschaftsgebäude bereits in Vollbrand. Aufgrund der hohen Brandintensität drohten sich die Flammen auf das Wohngebäude sowie ein nahestehendes Stallgebäude auszubreiten. Atemschutz Ein umfassender Löschangriff von drei Seiten zeigte rasch Wirkung. Aufgrund der starken Rauchentwicklung in Verbindung mit Wind konnte der Löscheinsatz teilweise nur unter Atemschutz durchgeführt werden.

Wie auch die NÖN berichtet, sitzt in dem Fall ein Tatverdächtiger in Wiener Neustadt in Untersuchungshaft. Benzinkanister Der Hof wird vom Grünen Kreis betreut. Dabei handelt es sich um eine stationäre Einrichtung mit speziellen Behandlungs- und Betreuungsangeboten für jede Form von Suchterkrankungen. Der Verdacht der Polizei ist auf einen der Klienten der Einrichtung gefallen. Zunächst war die Rede davon, dass der 22-jährige Mann das Feuer mit zwei Kanistern Benzin gelegt haben könnte. Später wurden die beiden besagten Kanister allerdings aufgefunden - mit dem Benzin darin. Die Ermittlungen in der Causa dauern an.