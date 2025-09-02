172-jährige Badener Orchestertradition vor dem Ende

Die überraschende Nachricht, dass das Orchester der Bühne Baden aufgelöst wird und ab der Saison 2027/28 das Tonkünstler-Orchester die Bespielung in Baden übernimmt, sorgt für Wirbel in der Operettenmetropole. "Unglaublich, was da passiert" oder "erschreckend" war in Foren zu lesen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Bühne Baden/Christian Husar Das Ensemble des Orchesters der Bühne Baden wird mit Auslaufen der Saison 2026/27 nicht mehr beschäftigt

Alt-Bürgermeister August Breininger sprach von einem "Traditionsbruch", schließlich gibt es bereits seit 1853 ein eigenes Orchester. "Der Wegfall des Theaterorchesters bedeutet also nicht nur einen Bruch mit einer 170 Jahre alten Tradition, sondern auch eine gravierende Zäsur in kultureller und touristischer Hinsicht." Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli (ÖVP) betont, dass "die Entscheidungsbefugnis in dieser Angelegenheit allein in den Händen der NÖKU bzw. der Theater Museum Baden GmbH lag – die Stadt hat hier kein Mitspracherecht". Künstlerisch hohes Niveau muss erhalten bleiben Und weiter: "Für die Zukunft der Kulturmetropole Baden ist es entscheidend, dass der Musiktheaterstandort Baden wirtschaftlich gestärkt und das künstlerisch hohe Niveau erhalten bzw. weiterentwickelt wird. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt hat die soziale Absicherung des jetzigen Ensembles für uns oberste Priorität. Daher ist die Stadt diesbezüglich auch bereits mit der NÖKU in Kontakt getreten." Was die 25 Musikerinnen und Musiker betrifft, hatte die NÖ Kulturwirtschaft (NÖKU) bereits betont, dass, „mit jeder einzelnen Musikerin und jedem einzelnen Musiker konstruktive Gespräche geführt werden, betreffend der beruflichen und sozialen Zukunftsabsicherung“.