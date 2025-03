Drei Feuerwehren rückten am Mittwochvormittag im Gemeindegebiet von Aschbach-Markt im Bezirk Amstetten zu einem Heizraumbrand aus. Das Feuer war in einem landwirtschaftlichen Gebäude ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte am Brandort bei Aukental eintrafen, hatte der 75-jährige Besitzer das Feuer bereits gelöscht, war aber verletzt worden.