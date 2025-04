NÖ: 44 Änderungen in Fahrplänen zugunsten der Buspassagiere

Dabei handelt es sich oft um kleine Änderungen im Minutenbereich, die aber für Fahrgäste große Vorteile mit sich bringen, wie folgende Beispiele darlegen:.

Linie 758 (Gmünd - Weitra - Bad Großpertholz - Freistadt): Nachdem einige Internatsschüler der Berufsschule Schrems keinen Anschluss an die Linie 170 in Gmünd hatten, wird der Bus am Sonntag von Freistadt nach Gmünd auf 18.50 vorverlegt (Ankunft 20.01 in Gmünd Bahnhof), sodass auf die Linie 170 um 20.07 ab Gmünd Bahnhof umgestiegen werden kann und Schrems damit wieder gut erreichbar ist.

Neuer Bahnanschluss

Linie 200 (Wien Hauptbahnhof - Laxenburg - Eisenstadt): Nach den Osterferien wird die Haltestelle Wampersdorf Bahnhof durch die Linie 200 angefahren. Damit werden hier Anschlüsse an die Bahn (S60) von/nach Wiener Neustadt hergestellt.

Linie 515 (Wolkersdorf - Wolfpassing - Mistelbach): Die neue Haltestelle Wolkersdorf Liese Prokop Straße wird ab 22. April 2025 in den Fahrplan der Linie 515 aufgenommen.