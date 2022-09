Noch kein Wahltermin in Niederösterreich, aber gepoltert wird schon

Im kommenden Jahr wird ein neuer Landtag gewählt. Der Wahltermin wird voraussichtlich am 17. November fixiert, der Urnengang könnte dann am 29. Jänner stattfinden. Vielleicht aber auch erst im März, die Entscheidung trifft die ÖVP, die mit absoluter Mehrheit regiert.

Während hinter den Kulissen also noch beratschlagt wird, laufen sich die Parteien in Sachen Wahlkampf bereits heiß. Am Donnerstag teilte die SPÖ heftig in Richtung Volkspartei aus, vom viel beschworenen politischen Miteinander in NÖ sei nichts mehr zu spüren. Ob Sicherheit oder Kinderbetreuung – SPÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar ließ wenige Themen offen.

"Silberstein-Methoden"

Unter anderem kritisierte er die von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) angekündigten neuen Polizisten für das Land. „Tatsache ist“, sagte Kocevar, „dass es die ÖVP war, die mehrere Polizeiposten in den Gemeinden geschlossen hat“. Zudem würden viele Polizisten in sogenannten Sokos (Asyl, Flughafen, etc.) tätig sein und könnten somit nicht für die Sicherheit in den Regionen sorgen. Auch das kürzlich präsentierte Kinderbetreuungspaket sei „wohl auf Druck der niederösterreichischen Familien, der SPÖ und möglicherweise aufgrund von Umfragewerten“ entstanden.

Die Sozialdemokraten gehen zudem davon aus, dass die Volkspartei im Intensivwahlkampf wieder auf die „bewährten Klassiker“ zurückgreifen werde, Stichwort „Silberstein-Methoden“.