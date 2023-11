Nachtwächtergilde hält die Stadtgeschichte wach

„Einen Wetterfleck, einen Halterhut und einen Wanderstock hatte ich zu Hause und los ging’s!“ 20 Jahre ist es her, dass Adi Bläumauer auf Wunsch der Waidhofner Tourismusstelle für eine Ausflüglergruppe erstmalig ohne viel Vorbereitung in die Rolle eines Waidhofner Nachtwächters schlüpfte. Er sollte die Gäste an die mystischen, malerischen und historischen Orte der mittelalterlichen Ybbstalstadt führen.

