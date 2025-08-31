Mehrere schwere Unfälle in NÖ: Ein Toter und Kinder verletzt

Am Samstag ist es in Niederösterreich zu schweren Verkehrsunfällen gekommen, bei denen ein Mann gestorben ist und mehrere Personen verletzt wurden. Bei St. Aegyd am Neuwalde (Bezirk Lilienfeld) kam ein 65-jähriger Tscheche beim Sturz mit seinem Motorrad ums Leben, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Sonntag mit. Stürzte 15 Meter ab: Motorradfahrer kam von Fahrbahn ab Der 65-Jährige war am Samstagnachmittag mit seinem Bike auf der Bundesstraße 21 unterwegs, als er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und dann rund 15 Meter abstürzte. Ein Pkw-Lenker bemerkte den Unfall, verständigte die Rettung und leistete noch bis zum Eintreffen des Notarztes Erste Hilfe. Dieser konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Auf der Donauuferautobahn (A22) bei Stockerau krachte ein 40-Jähriger im Stau am Samstagvormittag mit seinem Fahrzeug in das Heck eines Pkw vor ihm, woraufhin diese Lenkerin ebenfalls in den Wagen vor ihr prallte. In den Unfallautos saßen auch Kinder im Alter von zwölf und drei Jahren sowie ein einjähriges Baby. Insgesamt wurden sieben Personen leicht verletzt. Sie wurden von den Rettungskräften in die Landeskliniken Korneuburg und Tulln gebracht. Aufgrund der Aufräumarbeiten im Unfallbereich kam es zu einem erheblichen Rückstau, hieß es.