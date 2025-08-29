Notarzthubschrauber im Einsatz: Schwerer E-Scooter Unfall in Melk
Der Unfall ereignete sich Donnerstagnachmittag auf der Spielberger Straße.
Ein schwerer Unfall mit einem E-Scooter hat sich am Donnerstagnachmittag in Melk ereignet.
Gegen 13.55 Uhr kam ein 65-jähriger Mann aus dem Bezirk Melk auf der Spielberger Straße aus bisher ungeklärter Ursache zu Sturz. Der Lenker erlitt dabei Verletzungen schweren Grades.
Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte wurde der Mann mit dem Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.
Die Polizei ermittelt nun die genaue Unfallursache.
