Notarzthubschrauber im Einsatz: Schwerer E-Scooter Unfall in Melk

Ein schwerer Unfall mit einem E-Scooter hat sich am Donnerstagnachmittag in Melk ereignet.

Gegen 13.55 Uhr kam ein 65-jähriger Mann aus dem Bezirk Melk auf der Spielberger Straße aus bisher ungeklärter Ursache zu Sturz. Der Lenker erlitt dabei Verletzungen schweren Grades.