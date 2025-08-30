Bub steckte in Haag mit Bein in Holzbank fest: Feuerwehr befreite ihn

Die Rast auf einer hölzernen Gartenbank wurde einem kleinen Buben auf einem Spielplatz in Haag im Bezirk Amstetten zum Verhängnis. Das Kleinkind blieb am Freitagabend mit einem Bein zwischen den Holzlatten der Bank stecken und konnte sich auch mithilfe der Mama nicht befreien. Die zu Hilfe gerufene Feuerwehr rettete den kleinen Burschen aus der misslichen Lage.

Kurz nach 18 Uhr wurden die Feuerwehren im Haager Einsatzgebiet alarmiert und über den Notfall alarmiert. Weil sich der Einsatzort ganz in der Nähe des Haager Sicherheitszentrums befand, waren die Feuerwehrleute rasch am Einsatzort. Gemeinsam mit Kräften des Roten Kreuzes wurde die technische Rettungsaktion gestartet.

Während die Mutter, den Buben mithilfe eines von der Feuerwehr beigestellten Kuscheltiers beruhigte, wurde die Holzbank mittels Akkuschrauber und Manneskraft vorsichtig zerlegt. So konnte der kleine Patient rasch befreit werden. In der Folge wurde er dann von den Sanitätskräften des Roten Kreuzes erstversorgt und betreut. Angaben, ob sich das Kind verletzt hat, gab es vorerst nicht.

Zum Einsatz alarmiert waren die FF Stadt Haag, die FF Pinnersdorf, die FF Haindorf, das Rote Kreuz Haag sowie die Polizei Haag.