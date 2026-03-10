Verdacht auf Asbestfasern: Streusplitt wird entfernt

Der NÖ Straßendienst hat mit Nasskehrarbeiten begonnen, um Streusplitt aus dem Steinbruch Pilgersdorf vorsorglich zu entfernen. Die Arbeiten laufen im Gebiet der Straßenmeisterei Aspang und wurden am Montag gestartet.

Die Maßnahmen erfolgten nach einer Überprüfung von Hinweisen auf mutmaßlich kontaminiertes Gesteinsmaterial aus dem Burgenland. In Proben von Streusplitt aus dem Steinbruch wurden geogene beziehungsweise natürliche Anteile von Asbestfasern festgestellt. Der betroffene Splitt wird nun eingekehrt und fachgerecht entsorgt. Die Überprüfung erfolgte laut Aussendung in enger Abstimmung mit der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde.